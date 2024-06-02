トランペット(メーカー不明)＋簡易お手入れセット

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他のフリマアプリにて同時出品中です。以前こちらで購入しましたが、2.3回ほど使い、演奏しなくなった為出品します。目立った傷はなく、音も問題なく出ますが、3番ピストンが固まっていて、2番ピストンのクッションのようなものが外れているため、ジャンク品として出品します。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品レベル···初心者