ウエッジウッド グレンミスト 2

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商品詳細
カラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)グレンミストのコーヒーカップです中古ですが使用感なくきれいですカップ口径6.5高さ6.8ソーサー13.8センチですお値下げしました4500円〜3980円に
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