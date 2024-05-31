【 ACTUS 】アクタス カウチソファ デイベッド ベージュ 布 日本製

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最終価格ですm(__)m【ACTUSアクタス】足を伸ばせてシングルベッドほどあるので横になると大変心地良くリラックスできます❤️うたた寝要注意です☆脚付きで床掃除が出来る点も良いです。写真2のソファーセット(税込222,480円)をアクタス店舗で新品購入し数年間使用しました。右側カウチ部分のみの出品です。カウチ奥行164cm高さ63cm座面高さ43cm幅84cm脚の高さ10cm直径4.5cmしっかりしたアーム部分が幅16cmあり、飲み物やリモコン、本を置くのに便利♪張地布ファブリック色ライトベージュきなりアイボリー脚木製ダークブラウンふかふかの背もたれクッション付き日本製MadeinJapan座面とクッションは全てファスナーやマジックテープを外して丸洗い洗濯可能です☺️⚠️注意写真9座面コーヒーのシミありマルチカバー等で隠すことも可能(例8)写真5背面にうすい目立たないシミあり人が座るコーナー部分は若干座面が沈んでいますが、そんなに気にならない程度かと思います。以上、中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します☺️大型メルカリ便350サイズ送料18,500円込みお値下げ×即購入歓迎です❤️……シャビーシックフレンチカントリーモダンIKEAアフタヌーンティーニトリリビングモティーフZARAhomeザラホームアーバンアウトフィッターズ北欧デンマークスウェーデンフィンランドBeConceptillumsビーコンセプトイルムスH\u0026MhomeKAREコペンハーゲンカフェコンランZarahomeFOBリサラーソン新生活引越し一人暮らし無印良品パリヨーロッパFrancFrancフランフランFUGAフーガFOBSociety6リビングモチーフ私の部屋キャトルセゾンヌキテパコレックスハウスオブロータスKEYUCA北欧暮らしの道具店オルネドフォイユ東京インテリアニトリB-COMPANYビーカンパニーミッドセンチュリーUNICOウニコデイベッドDayBed