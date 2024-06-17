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ロフトベッド　ホワイト
商品番号 U56903541434
商品名

ロフトベッド　ホワイト
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···スチール製高さ···ハイタイプ（170cm以上）5年ほど使用しました。机部分はございません。別に出品しているシステムデスクと一緒に使用していました。子供が使用していたものなので大きな傷や汚れなどは見当たりません。同時購入していただければもう少しお安くさせていただきますのでご連絡下さい。お引き取りに来ていただける場合は配送料をお値引きさせていただきます。発送は解体してからたのめる便での発送になります。一度、組み立てまた解体しておりますので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic92137.html
http://narcologia.ru/goods/choice438785.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming20692.html

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