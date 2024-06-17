ロフトベッド　ホワイト

素材···スチール製高さ···ハイタイプ（170cm以上）5年ほど使用しました。机部分はございません。別に出品しているシステムデスクと一緒に使用していました。子供が使用していたものなので大きな傷や汚れなどは見当たりません。同時購入していただければもう少しお安くさせていただきますのでご連絡下さい。お引き取りに来ていただける場合は配送料をお値引きさせていただきます。発送は解体してからたのめる便での発送になります。一度、組み立てまた解体しておりますので神経質な方はご遠慮ください。



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