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ノリタケ ストーンウェア プレート 6枚 30.5cm 大皿 10cm 小皿5枚
商品番号 V47637196230
商品名

ノリタケ ストーンウェア プレート 6枚 30.5cm 大皿 10cm 小皿5枚
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品仕様】・メーカー：ノリタケ・管：M00724・GENUINESTONEWARE・オーブン、電子レンジの使用可・プレートサイズ：φ305×高30mm×1枚　φ100×高23mm×5枚【商品状態】・商品は中古品です。・キズがございます。・写真にある物のみ付属いたします。・多少のキズや汚れ等はご了承ください。・見落としのキズ等はご了承ください。・角度や照明の関係で多少色が違って見えるものがございます。ご了承ください。【発送詳細】・らくらくメルカリ便　100サイズでの発送です。
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