ノリタケ ストーンウェア プレート 6枚 30.5cm 大皿 10cm 小皿5枚

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【商品仕様】・メーカー：ノリタケ・管：M00724・GENUINESTONEWARE・オーブン、電子レンジの使用可・プレートサイズ：φ305×高30mm×1枚 φ100×高23mm×5枚【商品状態】・商品は中古品です。・キズがございます。・写真にある物のみ付属いたします。・多少のキズや汚れ等はご了承ください。・見落としのキズ等はご了承ください。・角度や照明の関係で多少色が違って見えるものがございます。ご了承ください。【発送詳細】・らくらくメルカリ便 100サイズでの発送です。