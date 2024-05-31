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商品詳細
オート化学500ml×12缶新品未使用です。多少の傷などはありますが、品質に問題はありません。綺麗な方だと思います。よろしくお願い致します(*^^*)#オートン#オートンプライマー#オート化学#コーキング#シーリング#防水
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