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油絵　（錦秋）きんしゅう
商品番号 G22121890699
商品名

油絵　（錦秋）きんしゅう
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　約41×321975年の作品サイン入り風景画とても古い物ですのでご理解頂きご検討下さい。本人のサインあり作者にてついてはプロフィールをご覧ください。年代物なのでご理解頂けるかたのみお願い致します．素人が検品しておりますので画面でご判断下さい。＃秋　秋の野山　山
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