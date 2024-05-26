ヴィンテージ　エンジェル缶

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オランダの蚤の市で購入いたしました。細かいディテールに拘っていて、エンボス加工や脚も付いていてとても可愛いです。鍵はもともと付いていません。蓋はちゃんと閉まります。年月を経ていますが目立ったキズは無く、中も比較的キレイです。古いものにご理解のある方にお願いいたします。複数アイテムご購入の場合、少しではございますがお値引きいたします。種類···缶