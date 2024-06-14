昭和レトロ 弘法大師 合金製 アイアン 鉄製 置物 飾り 仏具 古道具ビンテージ

昭和レトロ弘法大師合金製アイアン鉄製インテリア置物飾り仏具玄関コレクション風水偉人縁起物重厚感レトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■高さ20cm横幅約7cm奥行き約7cm目立った損傷はありませんでした、擦り傷や汚れなどは写真をご参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#置物沢山あるよーfreedomA82912★ラック1-1種類···彫像・胸像素材···その他テイスト···和風高さ···～19.9cm



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