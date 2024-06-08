送料込み【ジャーナルスタンダードファニチャー】ソファ

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新しくソファを購入したため出品させて頂きます。目立った汚れ等はなくキレイな状態です。使用期間が一年未満のためその他は目立った傷や汚れなどなく状態は良いと思いますが、中古品であることを御理解の上ご購入頂けますと幸いです。東京近郊であれば直接受け取りも可能です。その場合は9000円でお取引可能です。他フリマサイトにも掲載しております為早い者勝ちとなります。ご連絡お待ちしております！カラー...ベージュ主な張り地...その他機能...ロータイプテイスト...インダストリアル#journalstandardfurniture#ソファ