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佐々木ガラス デキャンタ 美品 ガラス サンマリノ デカンタ ウィスキー ワイン
商品番号 P72631587304
商品名

佐々木ガラス デキャンタ 美品 ガラス サンマリノ デカンタ ウィスキー ワイン
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

妖しい雰囲気のビンテージデカンタです。フタの密閉性は低いです。底に若干スレキズありますが、全体的に美品です。お取り置きには対応しておりません。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/septet769019.html
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