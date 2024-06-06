2人掛けソファー　グレー

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商品詳細
古いソファーで、頑丈だと思います。経年劣化、汚れなどありますので繊細な方は購入しないでください。写真をよく見てご購入ください。送料込みのお値段です。長さを測るのが下手です(；´Д`)全体の約横幅136縦80奥行き93座面高さ約38座面横幅90
http://narcologia.ru/goods/subtropical340701.html
http://narcologia.ru/goods/kindness506205.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate663348.html
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