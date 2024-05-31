

極希少☆極美品 オールドバカラ 子供☆エンジェル 燭台キャンドルスタンド ペア | フリマアプリ ラクマ



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☆ご覧頂きましてありがとうございます。長年に渡って集めて参りましたコレクションより出品させて頂きます。大切にして頂ける方、宜しくお願い致します。★出品内容BACCARATアンティークバカラヴィンテージクリスタル1800年代子供☆エンジェルフロストクリスタル燭台キャンドルスタンドペア1800年代中期～後期に制作されました非常に珍しい作品、オールドバカラの美しい燭台を出品致します。1897年のバカラの公式カタログに掲載されているモデルです。クリアなクリスタルとフロスト（艶消し）クリスタルとのコントラストが明りを落とした時にキャンドルの光を美しく引き立て、荘厳な雰囲気を演出する素晴らしいオールドバカラです。高さ25㎝とスラリと背が高く存在感ある作品ですが、特にキャンドルを持ち上げている子供の姿が素晴らしく、表情、膝のくぼみや手足の指先に至るまで繊細に表現されているところは往時バカラのモノづくりの姿勢を反映しているようで心を打たれます。欠けやチップも無く、殆ど無傷の状態でペアで残されてきた大変貴重なコレクションです。是非この機会にご検討いただけたらと思います。★コンディション2脚共に欠けやチップなど無く年代物のクリスタルとして艶もあり非常に良いンディションです。ただし、大変古い時代のアンティーク商品ですので小傷や細かな擦れ極小さな炭の付着などご了承頂ける方にご購入をお願い致します。(極美品です)※2脚共に底部にBACCARAのサインがございます。★サイズ高さ： 25.3cmフット直径：12.0cm口縁： 2.5cm（蝋燭を立てる部分の直径）※誤差ご了承下さい。★その他※バカラのお箱などはございませんので、梱包材にて出来るだけ丁寧に包み発送させて頂きます。※同じシリーズのランタンも別途出品しております。他にもバカラやサンルイのアンティークグラスなども多数出品しておりますので是非ご覧頂ければと思います。ご検討宜しくお願い致します。