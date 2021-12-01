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シーリングファンライトFolia(フォリア)
商品番号 Q79281787689
商品名

シーリングファンライトFolia(フォリア)
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーリングファンライトFolia(フォリア)新品未使用【電源】100v・50/60Hz【定格消費電力】モーター：7w　照明：18w　【照明光束】最大時2400lm【光色】電球色・昼白色・昼光色切替可能　【明るさ調整】8段階　【LED交換】可能【モーターの種類】ノンブラシDCモーター（設計上の使用寿命30000時間、メーカー保証1年間）【本体サイズ】110cm×31cm（全体の幅×全体の高さ）【本体重量】約5.5kg【材質】鉄・銅・プラスチック・繊維強化プラスチック（羽根）【カラー】ブラウンウッドｘホワイト
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