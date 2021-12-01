- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ライト/照明
- >
- 天井照明
- >
- シーリングファンライトFolia(フォリア)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
シーリングファンライトFolia(フォリア)新品未使用【電源】100v・50/60Hz【定格消費電力】モーター：7w 照明：18w 【照明光束】最大時2400lm【光色】電球色・昼白色・昼光色切替可能 【明るさ調整】8段階 【LED交換】可能【モーターの種類】ノンブラシDCモーター（設計上の使用寿命30000時間、メーカー保証1年間）【本体サイズ】110cm×31cm（全体の幅×全体の高さ）【本体重量】約5.5kg【材質】鉄・銅・プラスチック・繊維強化プラスチック（羽根）【カラー】ブラウンウッドｘホワイト
http://narcologia.ru/goods/moped427268.html
http://narcologia.ru/goods/competitive913481.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis582944.html
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
VENTOTAシーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井ファン 軽量 6畳 8畳 LED 調光 調色 Folia NAxWH vo410579
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井ファン 軽量 6畳 8畳 LED おしゃれ 静か 調光 調色 照明 器具 天井 寝室 リビング Folia
Amazon | VENTOTAシーリングファンライト リモコン付 DCモーター ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
Amazon | VENTOTA シーリングファンライト リモコン付 LED調光調色 ...
シーリングファンライトFolia(フォリア) | wic-capital.net
http://narcologia.ru/goods/moped427268.html
http://narcologia.ru/goods/competitive913481.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis582944.html
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
VENTOTAシーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井ファン 軽量 6畳 8畳 LED 調光 調色 Folia NAxWH vo410579
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井ファン 軽量 6畳 8畳 LED おしゃれ 静か 調光 調色 照明 器具 天井 寝室 リビング Folia
Amazon | VENTOTAシーリングファンライト リモコン付 DCモーター ...
シーリングファンライト リモコン付 DCモーター ファン付き照明 天井 ...
Amazon | VENTOTA シーリングファンライト リモコン付 LED調光調色 ...
シーリングファンライトFolia(フォリア) | wic-capital.net