首都圏送¥0〜カリモク高級本革キャメル3人掛けソファー推定40万前後

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※こちらはリクライニングをする際のロック機能が使用出来なくなっておりますが、背もたれに体重を乗せる事でも位置を固定する事が出来るので、そもそもロック機能自体必要ないのではないかと思います。また、多くの場合、3人掛けは壁につける配置の事が多く、リクライニングの為に必要な余分スペースを確保すると見栄えが悪くなったり部屋を圧迫したりする場合も御座います（このソファーは後ろに約28cm必要）幅約180cmの贅沢な本革ソファー、一部リクライニング機能に制限がありますが、好きな角度に調節出来る機能や座り心地、大きさ含めて文句なしの一台で御座います特にこのソファーは、革の質感や色味、デザイン性等、機能とは別のインテリアとしてのクオリティの高さも見事で、おすすめしたい一台となっております。おおよそcmサイズ幅174座面高37高さ94奥行き86（フルリクライニングするには28cmの隙間が必要）カリモクソファー used定価不明 推定40万前後使用歴不明リクライニングストップ機能ヘタリ、使用不可リクライニング自体は使用可能ダンパーは効いている為止める事も可能傷、ヘタリ、使用感、マジック跡有りその他画像に写りきらない部分等有り、神経質な方はご購入をお控え頂きます様お願い致します※商品調査情報及び価格は間違っている場合が御座います※その他お約束事や配達に関して等は、当ソファのセットページをご覧下さいませ。