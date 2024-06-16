ソファ　ソファー　3人掛け　グレー×ブラック　カウチソファ　オットマン付き

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商品詳細
※新品、未使用品になります。■カラーグレー×ブラック■サイズ詳細は写真５枚目参照■耐荷重約150kg■特徴1、背もたれ、座面はワンタッチ着脱でお掃除が簡単です。2、クッションが２つ付いております。※座面裏面のファスナーを開けるとクッションが入っております。ご注意下さい。3、足部分には傷防止パッドが付いておりますのでフローリングにも優しいです。4、ソファーとオットマンが別々なのでレイアウトが自由自在にできます。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口での配送となります。カラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···オットマン付
http://narcologia.ru/goods/monophonic502612.html
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