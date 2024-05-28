イタリア雑貨・ピエロコレクション【ハートのピエロ　ドラム】

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イタリア製 ピエロ 置物 フィギュア ヴィンテージ- イタリア製 ピエロ 置物 フィギュア ヴィンテージ-

✈️故橋場正和本人が、1970年代〜2013年の視察旅行中、イタリア現地で購入したものです。◉数ヶ所、修復痕ございます。そのため、定価¥9,999から¥1,000割引させていただきます！！ほっぺがハートの、可愛らしいピエロの置物です。素材プラスチック、または、樹脂と思われます。衣服、トランペット等は、フロッキー加工されており、産毛のような、ふわふわした触り心地です。台座は木製です。サイズ高さ21.5cm横幅12cm台座 直径11.5cm※左右のドラム表面に、傷がありますが、元々のデザインです。※右足首、左腿に接着剤による修復痕がございます。※左鼠蹊部に3mm×4mm程の穴空きがございます。※左側髪の毛先が欠けております。※後ろ襟、右ドラム、左脚後ろ、2〜3mm程欠けております。#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#置物#オブジェ#ピエロ#ピエロ人形#人形#イタリア雑貨#イタリア#音楽#楽器#打楽器#ドラム#太鼓#マーチング#カーニバル#道化師#サーカス#インテリア雑貨#レトロ※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。