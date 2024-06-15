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【アンティーク】 キャンドルホルダー テーブルランプ
商品番号 G74971949493
商品名

【アンティーク】 キャンドルホルダー テーブルランプ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークショップで購入しました。大切にしておりましたが、子どもができ飾る機会がなくなったため出品します。大きさは約17×35cm土台部分は10×10cmです。素材···スチール
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