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- 【アンティーク】 キャンドルホルダー テーブルランプ
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商品詳細
アンティークショップで購入しました。大切にしておりましたが、子どもができ飾る機会がなくなったため出品します。大きさは約17×35cm土台部分は10×10cmです。素材···スチール
http://narcologia.ru/goods/parenthesis802844.html
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