

キャルコパライト（黄銅鉱）内包 水晶 クリスタル 虹 ポイント 原石 キャルコパライト（黄銅鉱）内包 水晶 クリスタル 虹 ポイント 原石



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黄銅鉱（キャルコパライト）が内包されたクリスタルのポリッシュポイントです✨色々な星座が見つかりそうなキャルコパライトの輝きです♪大きめな黄銅鉱が入っており、とても希少性の高い逸品です。画像5枚目参照でライトを当てる角度によって出る小さな虹も確認できます。゜(゜´ω`゜)゜。✨サイズは画像9枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・キャルコパライトは黄金にそっくりな姿から、よく金と間違われてきました。持つ人のビジネス運を向上させる意味と効果を持つとされます。収入を増やしたい時やギャンブルに勝ちたい時にお試しください。体内の邪気（病気の原因）を浄化する意味があります。新たな方向性を見つけたい時や、新しい自分へと生まれ変わりたい時に力を貸してくれるでしょう。キャルコとクリスタルの相乗効果をぜひお試し下さい❁⃘*.゜✡️レインボークォーツ「幸運を呼ぶストーン」といった意味も持っていて、身に着けているだけでポジティブな力を与え自然と幸運が舞い込んでくるそうです❁⃘*.゜✡️キャルコパライトのヒーリング効果○頭をスッキリさせる○前向きな気持ちを取り戻す○危機回避のお守り○グラウンディング○分析力を高める○犠牲心を緩和チャルコパイライトチャルコパライトキャルコパイライト#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ#天然石#鉱物#オルゴナイト※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。