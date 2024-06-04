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ヴィンテージ 金魚灯篭 ランタン お香立て
商品番号 V49758436274
商品名

ヴィンテージ 金魚灯篭 ランタン お香立て
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金魚型の灯篭ランタンお香立て(金属製)私は主に、蚊取り線香やお香を炊いていました。金魚のお腹が蓋になっていますのでお香など入れてご利用ください。サイズ高さ約34㎝台座直径16㎝金魚全長19㎝幅約12㎝高さ11㎝重さ2.3㎏お気軽にコメント下さい。
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