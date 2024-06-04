天然木　土台　テーブル台　置物土台　ナチュラル

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天然木のテーブルその他、土台に使ったり、ナチュラルインテリアにリメイク可能です。テーブル天板はありません。写真にある物のみです。上にガラスなどを置くとテーブルができます。高さは24センチ程度、横幅40センチ程度。厚み10.5センチ程度。重さは1個6〜7キロ程度。テーブル以外にもインテリアにも利用出来ます。自宅保管品なので、気になる方はご遠慮ください。#天然木テーブル#ナチュラル#ガラステーブル#インテリア#DIY#オリジナルテーブル#木台主な素材···木製