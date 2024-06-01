ROUTE66 アメリカン雑貨 ガスポンプ型小物入れ CDラックUSA

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商品詳細
【商品詳細】 ・ROUTE66アメリカン雑貨ガスポンプ型小物入れCDラックUSA ・サイズ（約）高さ47cm ×幅18cmx 奥行18cm ※若干の誤差はご了承下さい。 ・本体のみになります。写真に写っているものが全てとなります。 ・本体に多少の傷、使用感があります。 状態は画像でご確認ください。 ・直接引取も可能です。（富山市）・市内であれば1,000円～で運搬も可能です。（市外は要相談）・購入後、お取り置き期間は最大5日になります。5日以降は保管料として1日500円かかります。ご了承ください。・初期不良がある場合は１週間以内にご連絡ください。それ以降はご対応できませんのでご注意ください。・受け取り通知前に動作確認お願い致します。（ジャンク品と記載があるものは動作保証はできません。）・その他にいろいろ出品しておりますのでご覧ください。複数購入でお値引き致します。・他でも販売中のため早い者勝ちとなります。・コメントなしで即購入オッケーです。
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