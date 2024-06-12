Eames Hang It All イームズ　ハングイットオール

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ハーマンミラーのイームズハングイットオール日本のこけしからひらめきを得た名デザインの品ですね。気に入っているのですが現在の居住スペースには少し大きいので手放す事にします。チャールズ＆レイ・イームズの風変わりなミッドセンチュリーデザインを大切にしつつ、その魅力をさらに引き立てて色彩、触覚、光を楽しく巧妙に生かしたハングイットオールは、コート、帽子、バッグなどさまざまななものを掛けることのできますマルチカラーのもので定価は41,800-程その他写真にて、ご判断頂ければ幸いです。ニューヨーク近代美術館(MOMA)の永久収蔵品高さ:380mm幅:500mm奥行き:170mmデザイナーチャールズ＆レイ・イームズMOMAパーマネントコレクション選定品自宅保存品ですNCでお願い致します経年保管品です神経質な方はお控えください。※ご購入の前に、プロフィールのご一読をお願い致します。ジョージネルソンVitraミッドセンチュリーハーマンミラーヴィトラEamsイームズハーマンミラーアレキサンダージラルド60年代デザイン#ジョージネルソン#ミッドセンチュリー#ハーマンミラー#ヴィトラ