Electric Guitar Strings ７セット まとめ売り

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商品詳細
未使用のエレキギター弦７セットですElectricGuitarStrings(SuperLight)エレキギター弦#12002など後は写真をご覧ください「ご購入ご検討の方へ」☆以下をご理解頂けない場合は、購入をお控えください。●値引き交渉は、常識の範囲内でお願い致します。⭕️荷物到着当日の受取評価の出来ない方のご購入はご遠慮ください。●ご購入されましたら必ずメッセージをお願い致します。●中古品取引をご理解いただき、当方に重大な過失がない限り、一切のクレーム、返品はお断りします⭕️バラ売り、取置き、専用には対応できかねます。⭕️転売目的の購入はお控えください。転売目的と判断されるときは、プロック致します。
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