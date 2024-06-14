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ロイヤルコペンハーゲン バードホイッスル テネラ 北欧 ヴィンテージ
商品番号 E77681657034
商品名

ロイヤルコペンハーゲン バードホイッスル テネラ 北欧 ヴィンテージ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品名：ロイヤルコペンハーゲンバードホイッスル北欧ヴィンテージRoyalCopenhagenTENERAKariChristensenカリ・クリステンセンオブジェ◆状態：ヴィンテージ品のため多少のスレ傷や汚れなどはございますが、大きなダメージはございません。口元に少しざらつきがありますが、最後の写真にある茶色の箇所は釉薬がかかっておりカケではありません。また飾っていたもののため音が鳴るかどうかは試しておりません。ご了承頂けます方ご検討ください。◆サイズ（実寸）12cm×4.5cm高さ5.5cm◆付属品なしプロフィールをご一読下さい。ロイヤルコペンハーゲンテネラシリーズのバードホイッスルです。てのひらサイズの可愛い鳥は、そのままオブジェとして飾っても素敵です。230919
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