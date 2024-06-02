ハローキティ1999年レトロ、八角皿\u0026腕

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商品詳細
カラー···ホワイト素材···陶磁器1999年製レトロハローキティの八角皿と腕のセットです。気に入ってコレクションしていましたが出品します。昔懐かしいハローキティ柄です♪。小さめ八角皿は使いやすく、腕はスープやご飯を入れるのにちょうどいい大きさです♪数回使用し、紙で包んだ状態で長期自宅保管した商品です。状態は綺麗ですが、お皿の裏側に最初からと思われる傷があります。(写真⑨)。完璧をお求めの方はご遠慮下さい。コレクターの方、是非ご検討下さい♪。大きさ：八角皿 直径16cm、高さ3cm腕 直径10.8cm、高さ5.7cm＃レトロ＃ハローキティ＃1999年製 サンリオペット、喫煙者無し
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