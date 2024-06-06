訳あり特価【２枚セット】フランス アンティーク調 大型ウッドパネル ...

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※画像8,9枚目、若干パネルに反りがあります。壁に掛けてしまえば気になりませんが、訳あり・最終処分特価としております。最後の1セットとなります。□装飾が美しい、木製の壁掛けパネルです。アラベスク(左右対象の装飾模様)やフルールドリス(アヤメやユリの紋章)などをモチーフにしたデザインで、空間を華やかに演出します。シャビーシックなホワイトで、アンティーク調のインテリアにはもちろん、ナチュラル・BOHO(ボヘミアン)・バリ・マリンリゾート・ハワイアンなど、様々なテイストにマッチします。テレワーク・リモートワークの背景、リビングやエントランス、ベッドルーム、飲食店・美容室・サロンなどのショップインテリア、ウェディングのウェルカムスペースの演出などにも◎□サイズ:56cm×56cm×1.5cm/枚□素材:木材□重さ:約2kg/枚□仕様:壁掛け可(裏面に２箇所、三角カン付き)