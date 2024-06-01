ローズ・ド・フランス✨　レインボー　ピンク アメジスト ラフストーン　原石

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美と愛を象徴する石、ローズ・ド・フランス✨ライトを当てる角度によって壮麗なレインボーが煌めきます╰(*´︶`*)╯2017年に発見されたアルゼンチン産のピンクアメジストではなく、こちらはボリビアサンタクルス産のピンクアメジストになります❁⃘*.゜ローズ・ド・フランスは中世では上流階級の女性に好まれたと言われており、高い価値を持っていたとされます。「フランスの薔薇」と呼ばれる名前そのままに、女性が本来持つ魅力を高めてくれます。デトックス効果が高いので、体内の不要なエネルギー的なブロックやストレスを外へ排出する働きがあります。それと同時に気持ちも穏やかにしてくれます。自然光のお写真とサイズは画像10枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・✡️ローズ・ド・フランスの効果・誠実・セルフコントロール・恐れ、不安からの解放・人間関係の改善・精神的安定・生活習慣の改善・ダイエット・瞑想問題解決・インスピレーション・サイキック能力#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#ポジティブ＃天然石#鉱物#オルゴナイト※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。ローズドフランス