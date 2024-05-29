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リヤドロ 私の天使 現状 C-GEL さま
商品番号 E39476607378
商品名

リヤドロ 私の天使 現状 C-GEL さま
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手元においておくことにしたのですが、もっていけないことがわかり、今回こそ、手放します。写真の台座はケースのものなので、最初から入っていた物を付けます。もう箱に入れてあります。ガラスケースに入れて飾っていましたが、素人のために埃とかついてると思います。また、ミュージアムパテが綺麗に取れませんでした。某買取店の見積もりを取ったところ、取引価格を知りましたのでそれを反映したものとなります。早い者勝ちですよ！売却益は中古車の購入資金にあてます。
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