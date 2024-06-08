CHANEL シャネルアートパネル

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商品詳細
サイズはティッシュの約箱二箱分くらいの大きさです！これ一枚でかなりオシャレです！蛍光ピンクでめちゃくちゃ映えます！こちらのデザインで蛍光ピンクはあまり出回り少ないので即決優先でよろしくお願いします。金欠なので泣く泣く出品。
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