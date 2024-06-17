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Mr.REDMOON ロングウォレット MRM-OB02 (SBK)
商品番号 C83358760852
商品名

Mr.REDMOON ロングウォレット MRM-OB02 (SBK)
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 26,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDMOONMr.REDMOONのロングウォレット2年程前に、正規販売店通販で購入。未使用でコレクションボードに入れた状態で保管保管によるものか自然のものかは分かりませんが若干擦れ等は御座います。定価74,800円カラー：サドルブラックレザーステッチ：レッドMrREDMOONコンチョW90mm×H190mm×D30mm以下、ディーラー文参照オールドバイカーの象徴でもあるフェース面にはMr.REDMOONオリジナルコンチョが装飾されています。サドルレザーを使用した本体にはウォレットロープも付属しておりシンプルなデザインですが存在感あります。インナーは定番のスタンダードデザインで使い勝手の良い仕様です。収納力あるコインケースはファスナー付きで、カード入れは５箇所あり札入れを含めたフリーポケットは3箇所あります。コインケースファスナー引き手はレザーノブが付きます。パンツのバックポケットに入れて様になるロングウォレットです。レッドムーンREDMOONパイロットリバーPAILOTRIVERオイルレザーサドルレザー牛革本革
http://narcologia.ru/goods/traverse701526.html
http://narcologia.ru/goods/septet282819.html
http://narcologia.ru/goods/waveform79017.html
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