ワコマリア×ブラックアイパッチ　コラボTシャツ　人気Lサイズ

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人気のLサイズです。3回ほど着用しました。必ず１枚下に着て着用、洗濯もネットに入れていました。シミや汚れなどは特になく状態は良いです。取扱注意ステッカーは使用しました。タグは残していると思いますが必要な方は探します。レアな人気商品のためお探しの方はお早めにどうぞ。ワコマリア、wackomaria、天国東京、ギルティーパーティーズ、guiltyparties、パラダイス東京、cootie、舐達麻、theblackeyepatch、ブラックアイパッチ、TENBOX、TILT、cafelegs、ロンハーマン、NISHIMOTOINTHEMOUTH、ニードル、kebos、phatroom、mrbrothers、コムドット、コムドットやまと、コムドットひゅうが、窪塚洋介、木村拓哉、野村訓市、野村周平、supreme、シュプリーム、ノースフェイス、mildbunch、舐逹麻柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋