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ポールスミス本革ベルトブラック
商品番号 K49906032014
商品名

ポールスミス本革ベルトブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革数度着用したのみです。写真3枚目にシミは有りますが、見える部分に傷汚れなどは有りません．
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