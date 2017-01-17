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vintage studs belt
商品番号 P51625668937
商品名

vintage studs belt
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#roamusedclothing幅3.8CM全長115CM◆フォロー割1000円OFFです。◆当ショップとしましてはデザイナーズブランドと古着のMIXで合わせて頂くのがオススメ。sugarhillやy/projectなどのストリート寄りのブランドのスウェットで合わせて頂くのも良いですし、maglianoやdoubletなどのTシャツを合わせても◎◆メンズでもレディースでも着用して頂けます。◆他にもテーラードジャケットやバッグ、コート等出品しておりますので、是非ご覧下さい。◆プロフィールに注意事項等、記載しておりますので購入、コメントの前に一読下さい。
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