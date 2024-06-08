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時代提げ物　木彫　根付　置物　C　5905
商品番号 W60028565033
商品名

時代提げ物　木彫　根付　置物　C　5905
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木彫大きさ　厚み約2㎝　幅約3㎝×約13.7㎝　重さ約24g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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