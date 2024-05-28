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FRANCHISE RHYTHMNOISE SHORT SLEEVE
商品番号 B84664202371
商品名

FRANCHISE RHYTHMNOISE SHORT SLEEVE
ブランド名 ブレインデット
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜FRANCHISE（フランチャイズ）＞西海岸のバスケットボールアートマガジン”Franchise”が手掛けるアパレルコレクション。サイズ：M状態：新品未使用【FRANCHISE/フランチャイズ】編集者のJustinMontag、アートディレクターのChrisDea、ビジネスディレクターのBrockBattenによって創られたFRANCHISEは、バスケットボールというスポーツに特化した雑誌。FRANCHISEは、バスケットボールというスポーツのライフスタイルに焦点を当て、バスケットボールからインスピレーションを得た世界中のアーティスト、音楽、選手、デザイナーによる写真やイラストを掲載しています。そんなFRANCHISEのアパレルコレクションは彼らのインスピレーション、影響力、コンセプトのプロセスがふんだんに反映されたコレクションです。バスケットボール日本代表バスケットボールワールドカップAJ1
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