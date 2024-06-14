☆美品☆ Berluti カリグラフィ　二つ折り財布　本革レザー　ブラウン

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˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆˚✩∗*゜ご覧いただきありがとうございます♪即購入(落札)、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆˚✩∗*゜○商品説明☆美品☆Berluti／ベルルッティカリグラフィ 二つ折り財布 コンパクトウォレット本革レザー ブラウン○購入時情報購入先:berlutiオンライン購入時期:数年ほど前○状態 全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなくまだまだ長くご愛用いただけます♪ご満足いただけるお品になっております☆○素材 本革レザー詳細は写真にて確認下さい^^○色 ブラウン詳細は写真にて確認下さい^^○採寸(多少の誤差がございます)※着画はご遠慮お願いします※ サイズ平置き採寸9×11.7×1.5cm˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆˚✩∗*゜管理番号V123so■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承ください神経質な方はご遠慮ください^^梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^^(環境活動でリサイクルエコ梱包になる場合があります)基本的には1〜2日で発送致します♪コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪