coach ⭐︎ブラック／ブラウン　ベルト

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カラー···ブラック／ブラウン素材···本革プレゼントにいただいたまま使いませんのでお使いいただける方よろしくお願いします！バックル 8.5cm長さ 123.5cm幅 3.2cm（素人採寸につき多少の誤差あり）カットしてお使いください。表面 LOGO型押しブラック裏面 ダークブラウン上品な風格あるベルトです。