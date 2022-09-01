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coach ⭐︎ブラック／ブラウン　ベルト
商品番号 S40248076571
商品名

coach ⭐︎ブラック／ブラウン　ベルト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック／ブラウン素材···本革プレゼントにいただいたまま使いませんのでお使いいただける方よろしくお願いします！バックル　8.5cm長さ　　　123.5cm幅　　　　3.2cm（素人採寸につき多少の誤差あり）カットしてお使いください。表面　LOGO型押しブラック裏面　ダークブラウン上品な風格あるベルトです。
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