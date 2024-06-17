ビンテージ　ベルト　ウェスタンベルト　コンチョ　old

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商品詳細
○購入場所古着屋○購入価格18000○サイズ30インチ前後の方でしたら余裕があると思います総長 93コンチョ 縦4横5バングル 縦6横6アメリカ製でなかなかこの重量感デザイン力はないと思います○状態素材···本革カラー···ブラック
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