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- Rumaさま専用 ami paris Tシャツ 正規品
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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ホワイト2023年5月に大阪高島屋で購入しました。1度だけ着用しました。店舗のものではないですが購入時のレシートもあります。ショッパーもあります。よろしくお願いいたします。amiparisアミパリス
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