「セール」美品✨希少✨VALENTINO GARAVANI長財布

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数回しか使ってないのでほぼ未使用に近いです。違うお財布を使っていて出番がないのでお探しの方にお安くしたのでお買い得だと思います。希望価格ありましたらお気軽にコメント下さい。出来る限り対応致します。カラ→ブラック/スタッズ→ゴールド素材→シボ革カーフスキンカード入→12枚お札入→3コフリーポケット→3コ付属品→換えスタッズ、袋、箱、カード【ブランド】VALENTINOGARAVANI|ヴァレンティノガラヴァーニ【サイズ】タテ：約10cmヨコ：約19cm厚さ：約2.5cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。即購入◎ご購入検討されている方はコメント下さい！返品は受け兼ねますので、質問等ございましたらご購入前にお願いします。売り切れますと削除しますのでご了承ください。カラー···ブラック財布形···長財布#VALENTINO#ヴァレンティノ#GARAVANI#ガラバーニ#財布#長財布