NEWERA 59FIFTY ピッツバーグ・パイレーツ キャップ

商品名：NEWERAニューエラ59FIFTYPITPIRSIDEPATCHBLACK▪️カラー：BLACK▪️状態：1日だけ着用▪️発送方法：らくらくメルカリ便▪️備考：・THECAP別注モデル・先日購入したばかりで違うデザインが欲しくて出品します。・使用しようと思ってたので商品タグは破棄しています。・9000円で購入しました。#newera#thecap#airjordan#AIRJORDAN#エアジョーダン1#エアジョーダン2#エアジョーダン3#エアジョーダン4#エアジョーダン5#エアジョーダン#AIRJORDAN1#AIRMAX#NIKE#DUNK#basketball#ナイキ#ダンク#オフホワイト#Off-White#Supreme#アトモス#atmos#シュプリーム#エアジョーダン#エアマックス#バッシュ#バスケットボール#バスケ#スケボー#Skateboard#VANS#バンズ#スケートボード#adidas#アディダス#ニューバランス#newbalance#Yeezy#NIKEスニーカー在庫一覧moonshop#adidasスニーカー在庫一覧



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