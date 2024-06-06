美品　イブサンローラン　ネクタイ　ハイブランド　光沢　ストライプ柄

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商品説明☘ブランドYvesSaintLaurentイヴサンローラン☘コンディション特に目立つダメージや汚れはございません。☘カラー明るい茶色と暗い青緑色☘サイズ大剣幅↬約9cm⚠︎出来るだけ正確に測りますが手作業で測っておりますのでミリ単位の違いはご了承願います。☘素材シルク100%日本製✄----------------------------------------‐✄【参考キーワード】ネクタイブランドインスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気レアモデルレアロゴマニア冠婚葬祭☘購入場所大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み☆即購入優先先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合即購入の方にお譲りします(\u003e_\u003c)☆匿名可能で、安心安全な保証つきの【らくらくメルカリ便】または【ゆうゆうメルカリ便】にて出品者送料負担で発送致します。☆複数購入で割引しますご希望の場合はお早目にご連絡お願いします！No.181#イブサンローラン#YvesSaintLaurent#ネクタイ#ハイブランド