nissy着用 Beentrill デニムキャップ 西島隆弘

Nissy（西島隆弘）さんがFANTASTICOVERで着用されていたキャップです。目立つ傷や汚れもなく綺麗なお品かと思います。かなりレアな商品で流通量も少なくなっておりますのでこの機会にぜひ！



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