バオバオカードウォレット美品お買い得

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商品詳細
【ブランド】バオバオバイイッセイミヤケBAOBAOISSEYMIYAKEカードウォレット定価￥32,400【スペック】開閉：スナップボタン式ポケット(内側)：カードポケット×2小銭入れ×1【カラー】マットブラック艶のない黒ですごくカッコいいです【購入先】2022年2月丸の内店【サイズ】縦幅：約8.5cm横幅：約11.5cmマチ：約1.5cm【素材】￼：塩化ビニル樹脂基布：ポリエステル裏地：ナイロン【備考】ギャランティなどなし一年位使用しており、手放すことにしました。破れや解れ、穴あきなどありません。名刺入れやカードケース、パスケース、コインケースにも！使用品のためused品にご理解ある方にお願いします。KITHessentialsFOGフェアオブゴッドネイバーフッドundercoverFATfr2ノースフェイスNIKEバルマンジバンシィモスキーノワコマリアバレンシアガサンローランセリーヌGUCCICHANELシャネルoff-whiteオフホワイトアブローセリーヌDIORVUITTONMaisonMartinMargielamm6ヨウジヤマモトマルジェラなど大好きで集めています。
http://narcologia.ru/goods/enquire587189.html
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