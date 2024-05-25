希少　ダブルアールエル RRL スタッズベルト 米国製

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商品詳細
DOUBLERL\u0026CORRLラルフローレンSIZE34/全長108cmバックル除いて105cmバックルから1番手前の穴まで91cm(穴数5)横幅4.5cmDARKBROWN本革アメリカ製USEDの風合にご理解の方のご購入をお願い致します。プロフご一読ください。
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