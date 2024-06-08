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【未使用品】ベルト　ボッテガヴェネタ　ネイビー
商品番号 A93502079734
商品名

【未使用品】ベルト　ボッテガヴェネタ　ネイビー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 13,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革色:ネイビーサイズ　　全長：約105cm（バックル端から反対端まで）バックル：約4.5×5.2cmベルト幅：約3.5cm仕様:ベルト穴⇒5約3㎝間隔状態:使用していませんが、若干の巻きジワあり。ハワイのお土産物ですが、使用するタイミングが無い為、出品いたします。珍しいネイビー、専用袋付きです。
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