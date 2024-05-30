Cartier カルティエ 折り財布 ブラック レザー 付属品付き

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。○アイテムCartierカルティエ折り財布ブラックレザー革黒財布サイフウォレット箱カード付き三つ折りパンテールL3000210ゴールド金具○購入先リユース市場 鑑定済み ○サイズ横：14cm縦：11cmマチ:2cm○状態S未使用 A目立つ傷や汚れ無しB傷、破れ、汚れが1点以上ある品C傷、破れ、汚れが4点以上あり全体的に使用感のある品 B→傷や汚れ、ダメージあり（１ヶ所以上）こちらの商品はスレキズ、割れ、ほつれがございますので、写真をご参照下さい。問題なくご使用して頂けますが、神経質な方の購入はご遠慮下さい。※お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。◯配送簡易梱包にて発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。◯ご購入前にご確認をお願いします。＊プロフィール欄をお読み下さい。＊少しでも気にされる方は、ご購入をお控え下さい。※素人検品にご理解くださいませ。商品番号:A00552