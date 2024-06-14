BOSTON RED SOX キャップ デッドストック

未使用品/デッドストック～90sVintageサイズ：７1/2(59.6cm)《6パネル/浅めな形》素材：100%WOOLカラー：ダークネイビー系MLBBOSTONREDSOXボストンレッドソックスNEWERACOOPERSTOWNCOLLECTIONクーパーズタウンコレクションMADEINU.S.A.※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。少々の毛羽立ち、シワ、依れ等々、まっさらな新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#music#hiphop#Graphic#ストリートウェア#メジャーリーグ素材...ウール形...ベースボール



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