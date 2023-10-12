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タグ付き新品未使用SILKシルク100%ネクタイメンズ
商品番号 I89577882339
商品名

タグ付き新品未使用SILKシルク100%ネクタイメンズ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネクタイタグ付き新品未使用大剣約8cmシルクSILK100%カラー...パープル柄・デザイン...ストライプ出品一覧　　　#ICHIGO_メンズオシャレサイズ、状態等につきましては、写真、商品説明をご覧になりご納得してからご購入をよろしくお願いします。古着ですので、神経質な方はご遠慮下さいコンパクト発送。#ネクタイ#スーツ#ビジネス#フォーマル#リクルート#シルク#絹#高級#ブランド#ハイブランド#ヴィンテージ#ビンテージ#レア#シルク#絹#結婚式#二次会#パーティー#パーティ#ホスト#パンク#ロック#イタリア#イタリア製#バロッコ#バロッコ柄#ベルサーチ#ヴェルサーチ#VERSACE#メデューサ#成人式#卒業式#入学式#謝恩会#入社式#黒#ブラック#ソリッド#無地#グレー管理番号27
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